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Новости Рязани сегодня: 17 августа

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7info представляет обзор новостей и событий Рязанской области за 17 августа.

Полпред президента России в ЦФО Игорь Щёголев представил региональному правительству нового федерального инспектора. Им стал Михаил Максимов.

До июля прошлого года должность главного федерального инспектора по региону занимал Сергей Яковлев. Он трагически погиб.

На 17 улицах Рязани отключат свет. Отключения запланированы на вторник и четверг, 18 и 20 августа. Уже известен список адресов, где не будет света.

На сайте мэрии сообщается, что причина отключения – ремонтные работы на воздушной линии. 

Новый вертолёт санитарной авиации совершил уже десять вылетов в различные уголки региона. О том, как работает санавиация в области, рассказал региональный Минздрав.

10 жителей населённых пунктов Скопин, Сараи, Сасово, Ряжск и Касимов получили шанс на спасение. У них были диагностированы заболевания, требующие неотложной помощи рязанских медицинских работников.

Рязанка отсудила у строительной компании 6,2 млн за квартиру, которая оказалась непригодной для проживания.

После переезда в новое жильё женщине стало понятно: квартира непригодна для проживания. В доме очень громко работал лиф. В итоге шум от него было слышно в кухне, ванной и туалете. Покупательница была вынуждена обратиться в Роспотребнадзор, а затем — в суд.

В посёлке Соколовка в Рязани мужчина зарезал родственника.

Убийство произошло поздно вечером в пятницу, 14 августа, в одном из жилых домов на улице Связи в Соколовке. Там проживали нигде не работающие родственники. В ходе пьяной ссоры 33-летний рязанец ударил своего 58-летнего оппонента кухонным ножом в шею. От полученной раны пострадавший умер на месте. Кстати, подозреваемый сам вызвал полицию.

На прошлой неделе в Рязани провели ямочный ремонт на нескольких улицах.

Среди них – Магистральная, Нахимова, Островского, Шабулина, Толстого и другие.

Вторник в Рязанской области ожидается сухой и тёплый.

Ночью температура воздуха опустится до +6°С. В светлое время суток воздух прогреется до +25°С.
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