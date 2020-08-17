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Новости РязаниПроисшествия

В посёлке Соколовка в Рязани мужчина зарезал родственника

7info

В убийстве мужчины в посёлке Соколовка в Рязани подозревается его родственник. Об этом, со ссылкой на пресс-службу следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области, сообщает «МК в Рязани».

Убийство произошло поздно вечером в пятницу, 14 августа, в одном из жилых домов на улице Связи в Соколовке. Там проживали нигде не работающие родственники. В ходе пьяной ссоры 33-летний рязанец ударил своего 58-летнего оппонента кухонным ножом в шею. От полученной раны пострадавший умер на месте. 

Сообщается, что подозреваемый сам вызвал полицию. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Следствие будет просить суд назначить в качестве меры пресечения содержание под стражей.

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Расследование уголовного дела продолжается. 

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