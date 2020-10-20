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Новости РязаниОбщество

На ярмарке выходного дня в Рязани торговали молоком и рыбой без документов

7info7

Специалисты Россельхознадзора пресекли торговлю без документов на ярмарке выходного дня Рязани.

Нарушения обнаружены на торговой площадке около ТЦ «КИТ». Там торговали молочной продукцией и рыбой без документов. Отсутствие документов не даёт возможность подтвердить качество и безопасность продуктов, что является грубым нарушением. Кроме того, выявлены нарушения, связанные с хранением товаров. Они лежали на прилавках без холодильного оборудования.

По данному факту возбуждены дела об административных правонарушениях, выданы  предписания о необходимости утилизации опасной продукции, — сообщили в пресс-службе ведомства.

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