Сводка по коронавирусу в Рязанской области на 13 часов 11 мая

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Единый круглосуточный call-центр по коронавирусу принял в Рязанской области 14 897 звонков. На горячую линию поступают обращения граждан по поводу покупки и доставки медикаментов и продуктов. Также специалисты call-центра оказывают рязанцам психологическую помощь.

Региональная опергруппа сообщает, что все поступившие звонки были обработаны. Людям оказана необходимая помощь и даны разъяснения по их вопросам. Обращения принимаются ежедневно и круглосуточно по телефону +7 (4912) 392-071.

Кроме того, в Рязанской области действует call-центр РязГМУ. Он принял более 2 тысяч звонков. Волонтёры оказали более тысячи услуг гражданам. Связаться с ними можно по следующим телефонам: +7 (4912) 97-18-13 или +7 (4912) 97-19-00 с 08.00 до 18.00.

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