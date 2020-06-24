469 детей заразились коронавирусом в Рязанской области

В Рязанской области новой коронавирусной инфекцией заразились 469 детей. Об этом сообщила региональная опергруппа.
Среди них 16 младенцев и 37 годовалых малышей.
В общей сложности с начала пандемии коронавирусом заболели 4984 рязанца. Больше всего заболевших COVID-19 в возрастной группе от 46 до 64 лет (1945 человек).
По возрасту с подтвержденным диагнозом COVID-19:
от 18 до 45 лет – 1624 человека;
от 65 до 80 лет – 730 человек;
старше 80 лет – 175 человек.
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