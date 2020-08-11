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30 рязанских сирот получили ключи от квартир

7info7

30 рязанских сирот получили ключи от собственного жилья, сообщает пресс-служба администрации.

Всего для сирот и детей оставшихся без попечения родителей закупили 76 квартир. Одной из обладательниц собственного жилья стала жительница Рязани Алика Барабаш.

Ей досталась отремонтированная квартира по адресу ул. Интернациональная, 8. Площадь жилья – более 30 кв.м. В нём заменили сантехнику, установили счётчики, новые окна и плиту.

«Сегодня у меня начинается новый этап в жизни, связанный с обустройством собственного жилья. Сама квартира мне понравилась – светлая и чистая, с хорошим ремонтом», – сказала Алика Барабаш.

Дом, в котором находится квартира, расположен в шаговой доступности от необходимых социальных объектов инфраструктуры – школа, детский сад, поликлиника, спортивный комплекс с бассейном, магазины.

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