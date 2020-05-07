Рязань продолжают благоустраивать ко Дню Победы

В Рязани продолжаются работы по благоустройству города к предстоящему празднику – 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Убирается мусор, подметаются и моются тротуары, проводится окос травы. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
Так, 7 мая на площади Победы завершена высадка цветов в клумбы. Проведена дезинфекция мемориального комплекса, тротуар у памятника обработали специальным средством.
С городских улиц за сутки удалено 272 кубических метра смета и грунтовых наносов. В работах по благоустройству и санитарной очистке города задействованы 230 сотрудников и 125 единиц спецтехники Дирекции благоустройства.
В ночь с 7 на 8 мая будет осуществляться механизированная уборка проезжей части дорог общего пользования. Вывоз грунтовых наносов планируется с улицы Березовой и Восточной окружной дороги с 22.00 до 6.00.
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