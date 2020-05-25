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Юлия Рокотянская: Мы не должны откладывать решение важных для города вопросов

7info
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Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская провела рабочую встречу со своими заместителями – Ларисой Максимовой и Дмитрием Панкиным. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской городской Думы. 

На совещании обсудили вопросы организации работы депутатского корпуса городской Думы  в условиях распространения коронавирусной инфекции, а также график заседаний комитетов и Думы на текущую неделю. Так, на четверг, 28 мая, запланировано заседание Рязанской городской Думы, на котором намечено обсудить отчет об исполнении бюджета Рязани за первый квартал 2020 года, изменения в Генеральный план города и Правила землепользования и застройки, а также условия приватизации, аренды и передачи в безвозмездное пользование ряда муниципальных помещений. В преддверии заседания Думы пройдут заседания комитета по бюджету и налоговой политике, а также комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности. 

Юлия Рокотянская подчеркнула, что работа комитетов и Думы будет организована с соблюдением всех требований безопасности: депутатов обеспечат масками и средствами дезинфекции. 

–  Несмотря ни на что, жизнь продолжается. Мы не должны откладывать решение важных для города вопросов, –  подчеркнула глава муниципального образования.

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