Рязанская область подписала важное для бизнеса соглашение в режиме онлайн

В рамках III делового форума «Дни международного бизнеса в Рязанской области» руководство региона подписало важное для бизнеса соглашение. Сотрудничество было подтверждено в режиме онлайн.

Соглашение подразумевает взаимодействие области с Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. Подписи на документах поставили губернатор Рязанской области Николай Любимов и глава Россотрудничества Евгений Примаков.

Любимов отметил: Рязанская область имеет богатый опыт сотрудничества с федеральным агентством. Соглашение позволит расширить возможности сторон. Теперь регион сможет использовать площадки Россотрудничества за рубежом с целью развития бизнеса и улучшения культурных связей. По мнению губернатора, культурные связи помогут выстроить эффективное экономическое направление.

В Рязанской области много представителей бизнеса, заинтересованных в сотрудничестве с другими странами, которые уже экспортируют товары за пределы нашего государства или собираются это делать, — сказал губернатор.

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Он отметил, что соглашение откроет горизонты не только перед рязанскими предпринимателями, но и перед зарубежными партнёрами.

Евгений Примаков подтвердил, что иностранные площадки готовы к диалогу с Рязанской областью.

Одной из задач Федерального агентства я вижу, в том числе, поддержку деловых инициатив российских регионов, предприятий, вузов. Я очень рад, что выстаивается взаимодействие с Рязанской областью, – сказал он.