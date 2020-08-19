Рязанская область подписала важное для бизнеса соглашение в режиме онлайн

В рамках III делового форума «Дни международного бизнеса в Рязанской области» руководство региона подписало важное для бизнеса соглашение. Сотрудничество было подтверждено в режиме онлайн.
Соглашение подразумевает взаимодействие области с Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. Подписи на документах поставили губернатор Рязанской области Николай Любимов и глава Россотрудничества Евгений Примаков.
Любимов отметил: Рязанская область имеет богатый опыт сотрудничества с федеральным агентством. Соглашение позволит расширить возможности сторон. Теперь регион сможет использовать площадки Россотрудничества за рубежом с целью развития бизнеса и улучшения культурных связей. По мнению губернатора, культурные связи помогут выстроить эффективное экономическое направление.
Он отметил, что соглашение откроет горизонты не только перед рязанскими предпринимателями, но и перед зарубежными партнёрами.
Евгений Примаков подтвердил, что иностранные площадки готовы к диалогу с Рязанской областью.