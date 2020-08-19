Николай Любимов встретился с руководителем экспортного центра

19 августа губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл встречу с директором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной. Никишина прибыла в Рязань на деловой форум «Дни международного бизнеса».

На встрече глава региона обсудил с руководителем экспортного центра потенциал Рязанской области в плане наращивания экспорта. Зашёл разговор о включении рязанского экспортного центра в Единую систему продвижения экспорта за рубежом, о реализации на территории региона Регионального экспортного стандарта 2.0 и нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Что касается Регионального экспортного стандарта, то Рязанская область стала одним из первых субъектов, где внедрили его стандарты.

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В ходе встречи Губернатор отметил, что правительство Рязанской области уделяет большое внимание росту внешнеэкономической активности предприятий и развитию экспорта производимой в регионе продукции в целом.

В прошлом году нам удалось выйти на показатели по экспорту, превышающие аналогичные значения 2018 года практически в 3 раза,– подчеркнул Любимов.