Николай Любимов: Все санитарно-эпидемиологические требования будут строго выполняться в образовательных учреждениях нашего региона

Глава региона Николай Любимов обратился к рязанцам в День знаний. Текст обращения опубликован на сайте правительства Рязанской области.
По его словам, в области проведена большая работа по подготовке учреждений к началу учебного года. В школах проведён ремонт, установлено новое оборудование. В рамках нацпроектов построены школы в сёлах Незнаново и Дядьково, свои двери для учеников открыла новая школа в рязанском микрорайоне Горроща. В сельских и поселковых образовательных учреждениях создано более 40 центров цифрового и гуманитарного образования.
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