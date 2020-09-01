Николай Любимов: Все санитарно-эпидемиологические требования будут строго выполняться в образовательных учреждениях нашего региона

Глава региона Николай Любимов обратился к рязанцам в День знаний. Текст обращения опубликован на сайте правительства Рязанской области.

День знаний знаменует собой начало нового учебного года, который непременно принесет важные и интересные открытия, подарит много возможностей для творческой самореализации, достижения ярких и удивительных побед, — отметил губернатор.

По его словам, в области проведена большая работа по подготовке учреждений к началу учебного года. В школах проведён ремонт, установлено новое оборудование. В рамках нацпроектов построены школы в сёлах Незнаново и Дядьково, свои двери для учеников открыла новая школа в рязанском микрорайоне Горроща. В сельских и поселковых образовательных учреждениях создано более 40 центров цифрового и гуманитарного образования.

Мы стремимся, чтобы каждый ребенок, молодой человек в Рязанской области мог максимально раскрыть свои таланты и способности.Согласно поручению Президента РФ В.В. Путина с этого года все учащиеся начальных классов в регионе будут бесплатно обеспечены горячим питанием, что станет важным шагом к оздоровлению нашего молодого поколения.

Уважаемые рязанцы! Этот учебный год мы начинаем в непростых условиях, связанных с противодействием распространению коронавирусной инфекции, — добавил глава региона. — Все санитарно-эпидемиологические требования будут строго выполняться в образовательных учреждениях нашего региона для того, чтобы безопасность здоровья детей была обеспечена на максимальном уровне. Желаю ребятам новых успехов в учебе, творчестве, спорте, а педагогам внимательных и благодарных учеников! Пусть новый учебный год будет насыщен увлекательными событиями и смелыми целями!