Житель Касимова выращивал коноплю в теплице

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Житель Касимова растил в теплице коноплю, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

43-летний мужчина привлёк к себе лишнее внимание, когда находился в состоянии опьянения. При этом характерного алкогольного запаха от него не исходило. Появилось подозрение, что касимовец употребляет наркотики.

Сотрудники полиции наведались к мужчине домой. На приусадебном участке правоохранители обнаружили в теплице свёрток с высушенной травой и развешенные для сушки кусты. Экспертиза установила, что в свёртке находилась марихуана, а найденные кусты представляют собой наркотические растения.

По предварительной версии, мужчина вырастил коноплю в теплице. Из неё он изготавливал марихуану. В общей сложности у него обнаружили 5 граммов марихуаны и 2,5 кг запрещённой травы, которую он использовал в качестве сырья для наркотика. Свою причастность к культивированию конопли мужчина отрицает. Правоохранителям житель Касимова рассказал, что использует теплицу исключительно для высаживания огурцов и помидоров. Однако по состоянию земли нетрудно догадаться, что в ней недавно что-то росло. При этом сезон овощей ещё не наступил.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ. Ему грозит наказание в виде 10 лет лишения свободы.