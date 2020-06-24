В Рыбновском районе на пожаре пострадал человек

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В деревне Аблово Рязанской области во вторник, 23 июня, случился пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Рязанской области.

Около полудня в населённом пункте загорелся один из жилых домов. Огонь повредил кухню. А это в общей сложности 30 кв. м. На месте происшествия работали 3 пожарных автомобиля и 10 сотрудников противопожарной службы.

На пожаре пострадал человек. Мужчину госпитализировали с ожогами.