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Новости РязаниПроисшествия

В Рязанской области сократилось количество ДТП с участием детей

7info7

Рязанская область присоединилась к акции «Внимание на дорогу». Регион стал четвёртым в России, в котором реализуется эта программа. Главной целью акции является привлечение внимания граждан к проблеме отвлечения пешеходов и водителей на дорогах. Особенно актуализировалась она в период развития IT-технологий. Все мы являемся владельцами гаджетов, и порой многие пользуются ими в дороге, что представляет огромную опасность.

На встрече, посвящённой старту акции в Рязанской области, зампред регионального правительства Сергей Беленецкий отметил, что на реализацию программы выделено порядка 300 миллионов рублей. Это в несколько раз больше, чем направлялось на организацию безопасного дорожного движения регионе в прошлом году.

На мероприятии начальник УГИБДД России по Рязанской области Сергей Романов озвучил актуальную для Рязанской области статистику по дорожно-транспортным происшествиям. Так, за семь месяцев произошло 834 ДТП. Этот показатель ниже прошлогоднего. Уменьшилось также число погибших и раненых. Количество аварий с участием несовершеннолетних снизилось с 176 до 100.

Стоит отметить, что акция направлена как на взрослых, так и на детей. Взрослым в рамках программы о проблеме отвлечения на дорогах расскажут на заправках и в торговых центрах. Масштабная информационная программа разработана и для детей.

– Количество транспорта на Рязанских дорогах растёт. Наравне с этим идёт развитие технологий. Современный человек не представляет себя без гаджетов и порой теряет чувство опасности в дороге, — уточнила министр образования региона Ольга Щетинкина.-  Нам нужно формировать культуру поведения у населения. Акция «Внимание на дорогу« как раз направлена на это. Хорошо, что она затрагивает и пешеходов. А, как правило, среди пешеходов много детей.

В акции «Внимание на дорогу» задействуют 35 детских садов и 3 организации летнего отдыха. Педагоги пройдут обучение в онлайн-формате. Им расскажут об игровых техниках и технологиях, которые позволят проинформировать детей по этой теме. Мероприятия на это тему планируют провести и осенью. Самаже акция будет проходить до 9 августа.

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