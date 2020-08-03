В Рязанской области насмерть сбили пешехода. Смертельное ДТП произошло в Скопинском райне.

47-летний мужчина, по предварительной информации, переходил дорогу вне пешеходного перехода. На него совершил наезд житель Тамбовской области на автомобиле «Фиат FST». Авария произошло 2 августа в 23:00.

Как сообщает сайт регионального УМВД, от полученных травм пешеход скончался на месте. По факту ДТП проводится проверка.