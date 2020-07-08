Рязанец выстрелил в собаку из ружья

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Рязанские полицейские возбудили уголовное дело в отношении пожилого мужчины. Он подозревается в стрельбе в собаку из охотничьего ружья.

Инцидент произошёл на территории хлебзавода в Рязани. Очевидцы увидели, что мужчина стреляет из ружья в стаю собак. Пуля попала в лапу животного. На место происшествия выехали правоохранители. Они выяснили, что стрелявший — сторож предприятия. По ночам бездомные собаки лаяли и мешали мужчине спать. На очередное дежурство он решил взять с собой оружие. В тот момент, когда стая собак снова подошла к хлебзаводу, мужчина выстрелил в неё.

Раненую собаку отвезли в ветклинику. У животного диагностировали перелом костей. У сторожа предприятия изъяли ружьё. В отношении него возбудили уголовное дело за жестокое обращение животным. Сайт регионального УМВД сообщает, что рязанцу грозит либо штраф до 80 тыс. рублей, либо уголовное наказание на срок до 3 лет.