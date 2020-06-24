После ночи с мужчиной рязанка проснулась без денег

-

Жительница Рязанской области лишилась ста тысяч рублей после ночи, проведённой в одной квартире с мужчиной из Подмосковья. Об инцидента рассказали в региональной прокуратуре.

К 47-летней жительнице посёлка Александро-Невский приехал 29-летний знакомый из Московской области. У мужчины и женщины были близкие отношения. Чтобы провести время со своим гостем, рязанка сняла квартиру. В ней они пробыли вечер и ночь.

Утром женщина проснулась и не обнаружила своего приятеля. Не обнаружила она и крупную сумму денег, которая находилась в её сумке. На звонки рязанки мужчина не отвечал.

Тогда женщина обратилась в полицию и сообщила о хищении ста тысяч рублей. Мужчину правоохранители задержали в тот же день. Как оказалось, несмотря на молодой возраст, он был неоднократно судим за кражи.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 3 лет лишения свободы. Отбывать его мужчина будет в колонии строгого режима.