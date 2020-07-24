Под Рязанью после ДТП сгорел автомобиль. Есть пострадавшие

Вечером 24 июля под Рязанью произошло массовое ДТП. Один из автомобилей сгорел, есть пострадавшие.

Авария произошла около поворота на село Полково. Столкнулись Лада Гранта, Газель и Totota. После удара в Газели произошло возгорание. Автомобиль полностью сгорел.

В пресс-службе ГИБДД сообщили о трёх пострадавших. Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.