Рязанские предприятия провели переговоры с иностранными партнёрами

В рамках III делового форума «Дни международного бизнеса в Рязанской области» предприятия региона приняли участие в работе биржи контактов.

16 рязанских компаний смогли провести деловые переговоры с потенциальными партнёрами из Азии и Европы. В рамках работы биржи подписан ряд соглашений.

По сообщению сайта правительства Рязанской области, в рамках форума также состоялось пленарное заседание. На мероприятии работали тематические секции, участники форума приняли участие в презентациях и мастер-классах. В числе спикеров мероприятия выступили эксперт по маркетингу Игорь Манн и автралийский мотивационный оратор Ник Вуйчич.