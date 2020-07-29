Стала известна обновлённая программа празднования Дня города в Рязани

Администрация Рязани обнародовала программу празднования 925-летия Рязани. Торжество состоится 1 августа.

Несмотря на то, что массовые мероприятия в городе отменили, рязанцы не останутся без праздника. В Рязани День города начнётся с занятий спортом. В 9.25 жителей города ждут в Лесопарке, парке Гагарина, Новопавловской роще, сквере имени Александрова на зарядку на свежем воздухе.

В 10:00 стартует фестиваль туристических маршрутов «Твоя Рязань». В 11:00 на территории зелёного театра в ЦПКиО состоится торжественный приём в честь Дня города.

В 12:00 начнётся фестиваль «Арт-Парк». Площадкой для его проведения станет ЦПКиО.

В 14:00 рязанцев приглашают принять участие в квесте «Код города 9-2-5». Игра стартует от памятника Евпатию Коловрату.

На площадке у ЗАГСа на Московском шоссе в 14:00 начнётся праздник «Сердца, достойные любви». В 15:00 жители города смогут посетить II инклюзивный фестиваль «Дорогою добра» в сквере имени Чумаковой.

В 17:00 на разных площадках города пройдут семейные праздники под девизом «Наш город – наш дом». Торжества запланированы в парке имени Гагарина, в Парке Скобелева, в Лесопарке, на площади Победы, в ЦПКиО.

А в 22:00 жители города увидят красочный фейерверк.

Напомним, в День августа в Рязани должен был состояться большой праздничный концерт на площади Ленина. 31 июля на Почтовой планировали провести традиционный фестиваль «Подбелка». Однако власти приняли решения не проводить массовые праздники из-за опасности распространения коронавиурса.