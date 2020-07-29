Среда, 29 июля, 2020
27.3 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниКультураТоп новость

Стала известна обновлённая программа празднования Дня города в Рязани

7info7

Администрация Рязани обнародовала программу празднования 925-летия Рязани. Торжество состоится 1 августа.

Несмотря на то, что массовые мероприятия в городе отменили, рязанцы не останутся без праздника.  В Рязани День города начнётся с занятий спортом. В 9.25 жителей города ждут в Лесопарке, парке Гагарина, Новопавловской роще, сквере имени Александрова на зарядку на свежем воздухе.

В 10:00 стартует фестиваль туристических маршрутов «Твоя Рязань». В 11:00 на территории зелёного театра в ЦПКиО состоится торжественный приём в честь Дня города.

В 12:00 начнётся фестиваль «Арт-Парк». Площадкой для его проведения станет ЦПКиО.

В 14:00 рязанцев приглашают принять участие в квесте «Код города 9-2-5». Игра стартует от памятника Евпатию Коловрату.

На площадке у ЗАГСа на Московском шоссе в 14:00 начнётся праздник «Сердца, достойные любви». В 15:00 жители города смогут посетить II инклюзивный фестиваль «Дорогою добра» в сквере имени Чумаковой.

В 17:00 на разных площадках города пройдут семейные праздники под девизом «Наш город – наш дом». Торжества запланированы в парке имени Гагарина, в Парке Скобелева, в Лесопарке, на площади Победы, в ЦПКиО.

А в 22:00 жители города увидят красочный фейерверк.

Напомним, в День августа в Рязани должен был состояться большой праздничный концерт на площади Ленина. 31 июля на Почтовой планировали провести традиционный фестиваль «Подбелка». Однако власти приняли решения не проводить массовые праздники из-за опасности распространения коронавиурса.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяРоссийским вузам разрешено перенести начало учебного года
Следующая статьяВладимир Путин поручил максимально подготовиться к новой вспышке коронавируса

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Юные рязанцы смогут отдохнуть в детских лагерях не только летом, но и осенью

Новости Рязани
Юные рязанцы смогут отдохнуть в детских оздоровительных лагерях не только летом, но и осенью. Об этом губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил...
Узнать больше

В четверг отключат холодную воду на трёх улицах Рязани

Новости Рязани
В четверг, 30 июля, в Рязани будут проводить аварийно-восстановительные работы на водопроводе. В связи с этим жители трёх улиц...
Узнать больше

Вертолёт санавиации доставил в Рязань из Сасова пострадавшего ребёнка

Новости Рязани
Второй рейс вертолёт санавиации Рязанской области совершил в Сасово. Оттуда он доставил в Рязань пятилетнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава. 
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Стала известна обновлённая программа празднования Дня города в Рязани

Культура
Администрация Рязани обнародовала программу празднования 925-летия Рязани. Торжество состоится 1 августа. Несмотря на то, что массовые мероприятия в городе отменили,...
Узнать больше

Алексей Суздальницкий: Банк «Открытие» развиваем онлайн, становясь ближе к клиентам

Акценты
В пятницу, 24 июля, гостем РИА «7 новостей» стал управляющий рязанским отделением банка «Открытие» Алексей Суздальницкий. Он рассказал о новом офисе банка в Рязани, об актуальных продуктах и предложениях банка, а также об итогах работы за первое полугодие 2020 года.
Узнать больше

Рязанские турменеджеры рассказали, что ждёт отдыхающих в Турции в летнем сезоне 2020

Новости Рязани
2020 год внёс коррективы в работу турецких отелей. Как теперь будет проходить отдых в Турции, расскажет эксперт по отдыху, менеджер туристического агентства «МК-тревел» Виктория...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Атом рядом

Акценты
С 6 июля по 20 августа 2020 года всех регионах РФ проходит конкурс «АТОМ РЯДОМ», организованный Фондом развития регионов «Содружество» при поддержке Госкорпорации «Росатом». Проект...
Узнать больше

Алексей Суздальницкий: Банк «Открытие» развиваем онлайн, становясь ближе к клиентам

Акценты
В пятницу, 24 июля, гостем РИА «7 новостей» стал управляющий рязанским отделением банка «Открытие» Алексей Суздальницкий. Он рассказал о новом офисе банка в Рязани, об актуальных продуктах и предложениях банка, а также об итогах работы за первое полугодие 2020 года.
Узнать больше

Как летом сохранить здоровым желудочно-кишечный тракт

Акценты
О том, как избежать проблем и сохранить здоровым желудочно-кишечный тракт, рассказала заведующая гастроэнтерологическим отделением Рязанской больницы №4 Ирина Ворначева.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+