В Рязани отменили масштабный концерт ко Дню города

Из-за распространения коронавируса День города в Рязани пройдёт без главного концерта. О его отмене сообщили на пресс-конференции в горадминистрации.

– Самое главное – здоровье людей. Были большие планы, но, к сожалению, от них пришлось отказаться, – сообщила замглавы администрации Надежда Штевнина на встрече с журналистами.

Ранее планировалось, что концерт состоится 1 августа на площади Ленина. В качестве приглашённых гостей была заявлена группа «Отпетые мошенники». Отмена концерта связана со сложной эпидемиологической обстановкой.

Отметим также, что отменены все массовые мероприятия. Но в городе будут работать праздничные площадки. Людей просят соблюдать дистанцию и надевать маски.