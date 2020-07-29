Среда, 29 июля, 2020
27.3 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

В Рязани отменили масштабный концерт ко Дню города

7info
Изображение Pete Linforth с сайта Pixabay

Из-за распространения коронавируса День города в Рязани пройдёт без главного концерта. О его отмене сообщили на пресс-конференции в горадминистрации.

– Самое главное – здоровье людей. Были большие планы, но, к сожалению, от них пришлось отказаться, – сообщила замглавы администрации Надежда Штевнина на встрече с журналистами.

Ранее планировалось, что концерт состоится 1 августа на площади Ленина. В качестве приглашённых гостей была заявлена группа «Отпетые мошенники». Отмена концерта связана со сложной эпидемиологической обстановкой.

Отметим также, что отменены все массовые мероприятия. Но в городе будут работать праздничные площадки. Людей просят соблюдать дистанцию и надевать маски.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяАлексей Суздальницкий: Банк «Открытие» развиваем онлайн, становясь ближе к клиентам
Следующая статьяВ Рязани отменили праздничные мероприятия на Почтовой

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани отменили праздничные мероприятия на Почтовой

Новости Рязани
Фестиваль «Подбелка» и другие мероприятия на Почтовой в День города в этом году решили не проводить из-за сложной эпидемиологической обстановки. Об этом...
Узнать больше

В Рязани отменили масштабный концерт ко Дню города

Новости Рязани
Из-за распространения коронавируса День города в Рязани пройдёт без главного концерта. О его отмене сообщили на пресс-конференции в горадминистрации.
Узнать больше

Алексей Суздальницкий: Банк «Открытие» развиваем онлайн, становясь ближе к клиентам

Акценты
В пятницу, 24 июля, гостем РИА «7 новостей» стал управляющий рязанским отделением банка «Открытие» Алексей Суздальницкий. Он рассказал о новом офисе банка в Рязани, об актуальных продуктах и предложениях банка, а также об итогах работы за первое полугодие 2020 года.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Алексей Суздальницкий: Банк «Открытие» развиваем онлайн, становясь ближе к клиентам

Акценты
В пятницу, 24 июля, гостем РИА «7 новостей» стал управляющий рязанским отделением банка «Открытие» Алексей Суздальницкий. Он рассказал о новом офисе банка в Рязани, об актуальных продуктах и предложениях банка, а также об итогах работы за первое полугодие 2020 года.
Узнать больше

Рязанские турменеджеры рассказали, что ждёт отдыхающих в Турции в летнем сезоне 2020

Новости Рязани
2020 год внёс коррективы в работу турецких отелей. Как теперь будет проходить отдых в Турции, расскажет эксперт по отдыху, менеджер туристического агентства «МК-тревел» Виктория...
Узнать больше

Начать строить новый мост через Оку под Рязанью планируют в 2021 году

Власть
Строительство моста-дублёра через Оку под Рязанью может начаться уже в 2021 году, если удастся подготовить документацию в кратчайшие сроки. Об этом во вторник, 28 июля, во время совещания заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Алексей Суздальницкий: Банк «Открытие» развиваем онлайн, становясь ближе к клиентам

Акценты
В пятницу, 24 июля, гостем РИА «7 новостей» стал управляющий рязанским отделением банка «Открытие» Алексей Суздальницкий. Он рассказал о новом офисе банка в Рязани, об актуальных продуктах и предложениях банка, а также об итогах работы за первое полугодие 2020 года.
Узнать больше

Как летом сохранить здоровым желудочно-кишечный тракт

Акценты
О том, как избежать проблем и сохранить здоровым желудочно-кишечный тракт, рассказала заведующая гастроэнтерологическим отделением Рязанской больницы №4 Ирина Ворначева.
Узнать больше

День шоколада и пять шоколадных фабрик Рязанской области

Акценты
28 июля отмечается День молочного шоколада. Молочный шоколад был изобретен немецкой компанией Jordan & Timaeus в 1839 году. Сначала он был доступен...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+