В Рязани отменили масштабный концерт ко Дню города

Из-за распространения коронавируса День города в Рязани пройдёт без главного концерта. О его отмене сообщили на пресс-конференции в горадминистрации.
Ранее планировалось, что концерт состоится 1 августа на площади Ленина. В качестве приглашённых гостей была заявлена группа «Отпетые мошенники». Отмена концерта связана со сложной эпидемиологической обстановкой.
Отметим также, что отменены все массовые мероприятия. Но в городе будут работать праздничные площадки. Людей просят соблюдать дистанцию и надевать маски.
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