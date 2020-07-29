В Рязани отменили праздничные мероприятия на Почтовой

Фестиваль «Подбелка» и другие мероприятия на Почтовой в День города в этом году решили не проводить из-за сложной эпидемиологической обстановки. Об этом сообщила на пресс-конференции замглавы администрации Надежда Штевнина.

Фестиваль уличных музыкантов «Подбелка» ежегодно проводился накануне Дня города. Также улица Почтовая всегда становилось центром притяжения горожан в праздничный день. Однако из-за распространения коронавируса от проведения массовых мероприятий пришлось отказаться.

Отметим, что в этом году на День города отменили большой концерт на площади Ленина.