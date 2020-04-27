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Руководитель инфекционного отделения ОКБ им. Н.А.Семашко обратился к рязанцам

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Пресс-служба Минздрава Рязанской области опубликовала видео с участием и.о.заведующего инфекционным отделением ОКБ им. Н.А.Семашко Владимира Гришина. Медик рассказал, что число больных коронавирусом в Рязани и области продолжает увеличиваться.

По словам Гришина, в больнице имени Семашко помощь оказывают больным со среднетяжёлой и тяжёлой формой болезни. Отделение работает в усиленном режиме.

– Оставайтесь пожалуйста дома, – попросил врач.  

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