Руководитель инфекционного отделения ОКБ им. Н.А.Семашко обратился к рязанцам

Пресс-служба Минздрава Рязанской области опубликовала видео с участием и.о.заведующего инфекционным отделением ОКБ им. Н.А.Семашко Владимира Гришина. Медик рассказал, что число больных коронавирусом в Рязани и области продолжает увеличиваться.
По словам Гришина, в больнице имени Семашко помощь оказывают больным со среднетяжёлой и тяжёлой формой болезни. Отделение работает в усиленном режиме.
– Оставайтесь пожалуйста дома, – попросил врач.
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