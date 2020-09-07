Разыскиваются очевидцы ДТП с пятью пострадавшими в Рязанской области

Сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев ДТП, в результате которого пострадали пять человек. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Рязанской области.

Авария случилась 31 декабря 2019 года, в 16 часов на 246-м километре автодороги Р-22 «Каспий» в Скопинской районе. Произошло столкновение автомобилей «БМВ 745» и «Ниссан Кашкай».

В результате ДТП получили травмы и были госпитализированы оба водителя и трое пассажиров «Кашкая».

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Всех, кто может что-либо сообщить по факту аварии, просят обращаться по телефону в Рязани: 29-97-56. Также можно подойти лично на улицу Фирсова, 12 корпус 1.