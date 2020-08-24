Пропавшего в Самаре инвалида обнаружили в Рязани

В Рязани сотрудники полиции нашли мужчину, который пару дней назад был объявлен как пропавший без вести в Самаре. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В воскресенье, 23 августа, полицейские, патрулирующие улицы города, обратили внимание на человека, который вёл себя странно. Казалось, что мужчина не понимает, где он и куда идёт.

Выяснилось, что 30-летний инвалид – житель Самары. Он плохо ориентируется в окружающей обстановке. Как он оказался в Рязани, не сообщается.

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Самое главное, что человек найден, его передали инициаторам поисков.