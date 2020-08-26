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Новости РязаниОбщество

Проект нового рязанского микрорайона на 10 тыс жителей отправили на доработку

7info

Комиссия по проведению публичных слушаний отправила на доработку проект строительства нового микрорайона в Рязани. Решение официально опубликовано в среду, 26 августа.

Напомним, публичные слушания по вопросу комплексной застройки территории на улице Школьной в Семчине прошли 20 августа. ООО «Содружество» планирует построить дома высотой от 14 до 25 этажей, школу на 1200 мест, два детских сада. Всего в новом микрорайоне смогут жить 10 тыс человек.

По итогам слушаний комиссия рекомендовала мэрии Рязани направить проект строительства на доработку, указав несколько вопросов. 

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