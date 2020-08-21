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Новости РязаниОбщество

В Рязани хотят построить новый микрорайон

7info

В районе Семчино в Рязани хотят построить несколько жилых домов и социальные объекты. По сути, на улице Школьной появится новый микрорайон.

Публичные слушания по этому вопросу прошли в Рязани в четверг, 20 августа. По словам архитектора проекта, в этом месте планируется построить дома высотой от 14 до 25 этажей, школу на 1200 мест, два детских сада. 

Владелец земельного участка – ООО «Содружество». Застройщик пока не определён. 

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Ориентировочный срок реализации проекта – 10 лет. 

Решение по итогам публичных слушаний через некоторое время будет опубликовано в газете «Рязанские ведомости». 

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