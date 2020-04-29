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Появились новые данные о заболеваемости коронавирусом по районам Рязани

7info
Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay

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Администрация Рязани сообщила новые данные о заболеваемости коронавирусом. Информация актуальна на 13 часов 29 апреля.

Всего в городе зарегистрирован 481 случай COVID-19. В Рязанской области на это же время выявлено 880 заражённых и условно заражённых.

Лидером по числу заболевших в Рязани продолжает оставаться Московский район – 177 случаев. Далее идёт Октябрьский – 124, затем Железнодорожный – 108 и Советский район – 72. 

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