Последняя информация о взрывах на военном складе в Рязанской области

В среду, 7 октября, в Рязанской области начались взрывы в бывшей военной части. Информация об этом появилась в различных СМИ.

Все началось с возгорания травы примерно в 13:40. Затем огонь перекинулся на расформированную ракетно-артиллерийскую часть. Местные жители сообщают, что на складе уже долгое время хранятся боеприпасы. Некоторые уверены, что опасные предметы находятся там еще с Великой Отечественной войны. Когда пожар принял огромные масштабы, очевидцы начали слышать взрывы.

Военная часть находится в деревне Желтухино, откуда быстро эвакуировали местных жителей. Позже власти заявили, что эвакуация пройдет в радиусе 5-ти километров и затронет 10 населенных пунктов.

Спустя некоторое время с начала пожара, очевидцы начали записывать видео на котором видно, что дым буквально затянул горизонт. Казалось, что дальше нескольких километров уехать невозможно, так как там вовсю полыхает. Возможно, именно из-за этого перекрыли федеральную трассу «Каспий».

Расформированная часть находится в 15-ти километрах от Скопина и 14-ти километрах от Ряжска. При этом многие жители этих городов начали чувствовать, как в доме трясутся стены и дребезжат окна.

На месте тушения пожара работают 70 военнослужащих и 9 единиц техники, из которых пожарные бронированные машины и танки. Кроме того, власти планируют прислать в Рязанскую области три вертолета Ми-8 и пожарный поезд. Также уже готовятся к выезду московские саперы и робототехника. Они будут разминировать территорию после ликвидации пожара.

Из областного центра в Желтухино прибыл и Игорь Греков. Вице-губернатор отправился в Скопинский район по поручению Николая Любимова.

К месту ЧП направляется вертолёт с главой МЧС.

Прокуратура начала проверку по факту происшествия. Стало известно о первых пострадавших.