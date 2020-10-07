«Люди шли окровавленные», «Нас не эвакуировали, мы убегали»: очевидцы рассказали об эвакуации из Желтухино

Эвакуированные жители из деревни Желтухино, где взрываются военные боеприпасы, рассказали Mash об эвакуации.
Одна женщина сказала, что пятиэтажка, в которой жила вместе с семьей, «сложилась самая первая».
Жительница рассказала, что ее из населенного пункта забирали родственники. И в тот момент даже на машину летели стекла. Другая пострадавшая уверяет, что люди вставали посередине дороги и просили соседей взять их с собой.
Другой пострадавшей повезло меньше: ее паспорт остался в желтухинской квартире.