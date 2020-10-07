«Люди шли окровавленные», «Нас не эвакуировали, мы убегали»: очевидцы рассказали об эвакуации из Желтухино

Эвакуированные жители из деревни Желтухино, где взрываются военные боеприпасы, рассказали Mash об эвакуации.

Одна женщина сказала, что пятиэтажка, в которой жила вместе с семьей, «сложилась самая первая».

— Когда мы уезжали, летели окна в квартире. А когда вышли из подъезда, то уже все было усеяно стеклом. Некоторые люди даже шли окровавленные. Было очень страшно, — делится пострадавшая.

Жительница рассказала, что ее из населенного пункта забирали родственники. И в тот момент даже на машину летели стекла. Другая пострадавшая уверяет, что люди вставали посередине дороги и просили соседей взять их с собой.

— Нас не эвакуировали. Мы убегали сами, когда все это начиналось. Я даже не знаю, что там осталось. Наверное, ничего. Из вещей сохранилось только то, что я успела с собой взять, — рассказала другая женщина. В ее руках был небольшой чемоданчик, вероятно, со всеми документами.

Другой пострадавшей повезло меньше: ее паспорт остался в желтухинской квартире.