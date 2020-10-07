К тушению пожара на военной части планируют привлечь три вертолета и пожарный поезд

К тушению пожара в Скопинском районе могут привлечь вертолеты и пожарный поезд. Об этом сообщает РИА «Новости».

Огонь на военной части разрастается с каждой секундой. На месте уже работают около 70 военнослужащих, а также 9 единиц военной техники, из которых 2 пожарных танка, 2 бронированных пожарных автомобиля и 5 специализированных машин.

Кроме того, к тушению могут привлечь три вертолета Ми-8 и пожарный поезд. Также на место уже выехала комиссия западного военного округа.

Помимо этого, на место планируют прислать саперов и роботов Центра по проведению спасательных операций. Специалисты нужны для разминирования территории после прекращения взрывов.

Оперативную информацию о ЧП вы можете найти по ссылке.