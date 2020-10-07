Более 10 домов сгорели из-за взрывов боеприпасов в Рязанской области

Губернатор Рязанской области рассказал, что из-за пожара в Скопинском районе сгорели 10 домов, передает telegram-канал ТАСС.

По словам Николая Любимова, точно сгорели девять домов в Шелемишевских Хуторах.

— Туда сейчас не могут зайти. Но это самый близкий населенный пункт к складу. Он находится примерно в 1,5 км от территории военной базы, — рассказал глава региона.

Через дорогу от Шелемишевских Хуторов тушат еще два дома. Как отметил Любимов, здания в военном городке сильно пострадали, во многих выбиты стекла.

— Двое первых пострадавших как раз оттуда, — заметил губернатор.

Ситуация с пожаром становится все серьезнее и серьезнее. Так, для тушения пожара утром 8 октября прибудут дополнительные силы из Москвы, Подмосковья и Тульской области. Кроме того, министерство обороны заявило, что для ликвидации последствий пригонят еще два пожарных поезда.

Всю оперативную информацию о происшествии можно найти здесь.