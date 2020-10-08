Боеприпасы в Рязанской области продолжают взрываться

В четверг, 8 октября, стало известно, что взрывы боеприпасов на военном арсенале возобновились с прежней силой. Об этом сообщает ТАСС.

Силовики, которых привлекли к тушению. пожара, еще вечером 7 октября сообщали о том, что снаряды начали взрываться реже. Однако утром 8 октября стало известно, что улучшения не наступило. Боеприпасы снова начали звучать раз в 20 секунд.

На территории также продолжается пожар, тушение которого осложнено взрывами. Поэтому группировка специалистов была увеличена более, чем в два раза.