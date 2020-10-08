В Рязанской области разминируют села, находящиеся в предельной близости к военном арсеналу

В четверг, 8 октября, военные начали разминировать села, находящиеся в предельной близости к горящим складам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

В настоящее время проводятся работы в населенном пункте Дегтярка, который находится в 1,5 километрах от арсенала.

— На месте работают более 45 военнослужащих и 3 единицы военное и специальной техники. Они зачищают от взрывоопасных предметов жилые дома, улица и объекты инфраструктуры, — рассказали в минобороны.

Кроме того, еще одна группа с 11 специалистами, двумя единицами техниками и кинологом проводят разведку периметра технической территории склада боеприпасов.

Разрывы от снарядов могут разлетаться на несколько километров. Ранее сообщалось, что местные жители, несмотря на запреты и огороженную территорию, пробираются к своим домам, чтобы оценить обстановку. Рядом с домами, на тропинках, в траве — повсюду они находили снаряды.

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