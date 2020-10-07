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Новости РязаниПроисшествия

Видео пожара в военной части в Рязанской области записали с высоты птичьего полета

Елена Лобанова

В среду, 7 октября, в Скопинском районе близ деревни Желтухино начался пожар в военном арсенале. РИА «Новости» поделились записью пожара с самолета в своем telegram-канале.

Спустя некоторое время жители начали слышать взрывы боеприпасов, которые хранились на территории. Со временем началась эвакуация близлежащего населения. 

А совсем недавно появилось видео пожара на территории военной части с высоты птичьего полета. Запись сделал человек, находящийся на самолете.

Всю оперативную информацию о происшествии можно найти здесь.

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