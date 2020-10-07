«Трясутся стены и дребезжат окна»: жители близлежащих городов о пожаре на военной части

7 октября в Скопинском районе взрываются снаряды на бывшей военной части. Последствия пожара чувствуют и жители близлежащих городов, рассказывает Mash.

В настоящее время в СМИ появляются видео очевидцев, на которых виден масштаб пожара. Дым затянул целый горизонт.

— Шелемишево уже совсем нет. И Желтухино тоже, — говорит мужчина на видео.

По информации РИА «Новости», снаряды взрываются каждые 2-10 секунд. При этом звуки пожара уже дошли и до Скопина. Местные жители уверяют, что у них трясутся стены и дребезжат окна. При этом город находится в 15-ти километрах от воинской части. От взрывов страдают и жители Ряжска. Город расположен в 14-ти километрах от склада, но очевидцы также рассказывают о дрожании стекол и тряске стен.

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