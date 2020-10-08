Пожар на военной базе в Рязанской области локализован

В четверг, 8 октября, специалисты потушили пожар на военном арсенале в Рязанской области, сообщает ТАСС.

Сообщение об этом появилось в 17:39. Минобороны рассказало, что спустя множество часов пожар на военной базе потушили.

Напомним, возгорание началось 7 октября примерно в 13:20. На тушение отправили три пожарных поезда, несколько самолетов и вертолетов. Численность военнослужащих и спасателей, участвующих в ликвидации, составляло примерно 800 человек.

Мы написали подробный материал, в котором рассказали, как развивались события с самого начала. С ним вы можете ознакомиться по ссылке.