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Захар Прилепен намерен возглавить список своей партии на выборах в Облдуму

7info7
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На выборах в Рязанскую областную думу писатель Захар Прилепин намерен возглавить список своего политического движения «За правду». Об этом писатель заявил в ходе открытия предвыборного штаба партии в Рязани в пятницу, 5 июня.

Прилепин напомнил присутствующим, что является уроженцем Рязанской области. По его словам, ответственность за данные им и его однопартийцами предвыборные обещания он несёт ответственность не только перед земляками, но и перед многочисленной роднёй.

На вопрос, пойдёт ли Прилепин в Рязанскую областную Думу, если его партия всё-таки наберёт необходимое количество голосов для вступления в парламент, писатель не смог ответить однозначно. С одной стороны, он очень хочет поработать в родном регионе. С другой — от мандата его может заставить отказаться тот факт, что он числится руководителем федерального штаба партии «За правду».

Вместе с Захаром Прилепиным открывал предвыборный штаб нового политического движения Иван Охлобыстин. Он является советником писателя. Вместе звёздные гости обозначили основные взгляды своего движения.

Так, было сказано, что партия не является партией политиков. Она будет служить для продвижения идей общественных организаций. В Рязани, например, представители движения сотрудничают с активистами ВООПиК, а также с членами экоорганизации «Дышим Чистым».

Ещё одна цель, которая стоит перед региональным штабом партии «За правду», заключается в необходимости сделать всё возможное, чтобы Рязань вошла в «Золотое кольцо России».

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