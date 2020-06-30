Партия «Новые люди» выдвинула кандидатов в депутаты Рязанской областной Думы

Во вторник, 30 июня, в Рязани прошла региональная конференция политической партии «Новые люди», по итогам которой были выдвинуты кандидаты в депутаты Рязанской областной думы. В партийный список вошли 79 кандидатов, ещё 20 кандидатов были выдвинуты по одномандатным округам. Списки кандидатов были согласованы накануне с центральным аппаратом партии «Новые люди».
Об итогах конференции, а также о целях и задачах, стоящих перед партией «Новые люди», рязанским журналистам рассказал основатель партии, президент научно-производственной компании «Faberlic» Алексей Нечаев.
Алексей подчеркнул, что Рязанская область была выбрана не случайно. С нашим регионом его связывает долговременное и плодотворное сотрудничество.
Региональное отделение партии «Новые люди» начало работать в Рязанской области с 5 марта. За это время партия открыла уникальный коворкинг-центр NOVA, где был запущен ряд образовательных проектов. Волонтеры, сторонники и кандидаты партии раздали почти 3000 санитайзеров и 500 масок, а в рамках акции «100 добрых дел» провели генеральные уборки общественных пространств и закрасили больше 500 надписей, содержащих рекламу о покупке или распространении наркотических средств.
Алексей Нечаев отметил, что список кандидатов от партии «Новые люди» состоит в основном из рязанцев, которые уже смоли проявить свою активную гражданскую позицию.
Среди кандидатов-одномандатников – владелец известных пабликов в рязанских соцсетях Анатолий Тверитнев, председатель общественного совета по развитию такси в ЦФО РФ предприниматель Нелли Лукашова, известный спортсмен и тренер Алексей Шаев, общественный деятель Дмитрий Детинов, директор ООО «Сапожковские воды» Иван Золотарёв, директор центра развития детей и молодёжи «Пламенный» Александр Ширяев и многие другие. Партийный список возглавляет молодой бизнесмен и общественный деятель Вадим Польевтов.
Партия «Новые люди» была зарегистрирована 1 марта 2020 года и представлена отделениями в 53 регионах России, а 1 июня допущена ЦИК к участию выборах. Своих кандидатов на выборах в городские и областные думы политическая сила выдвинула в 12 регионах страны.
Главная задача, которая стоит перед членами партии «Новые люди» и кандидатами в депутаты в Рязанскую областную Думу – сделать жизнь граждан как можно более комфортной.
Алексей Нечаев подчеркнул, что люди хотят видеть на выборах среди кандидатов новые партии и новые лица.
Завершая общение, Алексей Нечаев подчеркнул, что даже если партия «Новые люди» не сможет набрать нужное количество голосов на выборах в Рязанскую областную Думу, работа в регионе будет продолжена.
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