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Партия «Новые люди» выдвинула кандидатов в депутаты Рязанской областной Думы

7info
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Во вторник, 30 июня, в Рязани прошла региональная конференция политической партии «Новые люди», по итогам которой были выдвинуты кандидаты в депутаты Рязанской областной думы. В партийный список вошли 79 кандидатов, ещё 20 кандидатов были выдвинуты по одномандатным округам. Списки кандидатов были согласованы накануне с центральным аппаратом партии «Новые люди».

Об итогах конференции, а также о целях и задачах, стоящих перед партией «Новые люди», рязанским журналистам рассказал основатель партии, президент научно-производственной компании «Faberlic» Алексей Нечаев.

Алексей подчеркнул, что Рязанская область была выбрана не случайно. С нашим регионом его связывает долговременное и плодотворное сотрудничество.

– Рязань стала для нас в первую очередь местом, где все получается. В регионе огромное количество идей, которые можно и нужно тиражировать на всю Россию. Здесь мы проводили несколько образовательных мероприятий, а также военные сборы в 2014 году более чем на 500 человек в Рязанском десантном училище. Интересен тот факт, что именно в Рязани родилось наше движение «ЭКО». Мы много лет сажали деревья в рамках деятельности компании «Faberlic», а затем нам довелось узнать о деятельности Александра Гурова, который сажал деревья вместе со школьниками. Это был интересный опыт, который мы взяли на заметку. За 10 лет нам удалось посадить более 10 миллионов деревьев. Это большое и радостное событие, – подчеркнул Алексей Нечаев.

Региональное отделение партии «Новые люди» начало работать в Рязанской области с 5 марта. За это время партия открыла уникальный коворкинг-центр NOVA, где был запущен ряд образовательных проектов. Волонтеры, сторонники и кандидаты партии раздали почти 3000 санитайзеров и 500 масок, а в рамках акции «100 добрых дел» провели генеральные уборки общественных пространств и закрасили больше 500 надписей, содержащих рекламу о покупке или распространении наркотических средств.

Алексей Нечаев отметил, что список кандидатов от партии «Новые люди» состоит в основном из рязанцев, которые уже смоли проявить свою активную гражданскую позицию.

– Первое на что мы ориентировались при выборе кандидатов – что человек уже смог сделать, что он из себя представляет и какой у него социальный капитал, насколько он состоятелен по человеческим качествам. В итоге у нас подобралась сильная команда умных и интересных людей.

Среди кандидатов-одномандатников – владелец известных пабликов в рязанских соцсетях Анатолий Тверитнев, председатель общественного совета по развитию такси в ЦФО РФ предприниматель Нелли Лукашова, известный спортсмен и тренер Алексей Шаев, общественный деятель Дмитрий Детинов, директор ООО «Сапожковские воды» Иван Золотарёв, директор центра развития детей и молодёжи «Пламенный» Александр Ширяев и многие другие. Партийный список возглавляет молодой бизнесмен и общественный деятель Вадим Польевтов.

Партия «Новые люди» была зарегистрирована 1 марта 2020 года и представлена отделениями в 53 регионах России, а 1 июня допущена ЦИК к участию выборах. Своих кандидатов на выборах в городские и областные думы политическая сила выдвинула в 12 регионах страны.

Главная задача, которая стоит перед членами партии «Новые люди» и кандидатами в депутаты в Рязанскую областную Думу – сделать жизнь граждан как можно более комфортной.

– Мы хотим сделать в облдуме крепкую фракцию, которая должна будет помогать жителям Рязанской области. Наша партия имеет большой потенциал. В первую очередь, это люди, которые ходят обустраивать Россию, ищут как можно состояться в жизни, смотрят, что можно сделать хорошего на благо своих сограждан.

Алексей Нечаев подчеркнул, что люди хотят видеть на выборах среди кандидатов новые партии и новые лица.

– У нас есть результаты 2018 года на выборах в Рязанскую городскую Думу, которые однозначно говорят об усталости граждан от однопартийности. Я бы хотел, чтобы у рязанцев был более широкий выбор. Идеи «Единой России», ЛДПР, КПРФ и других партий имеют свой спрос и своих последователей. Кто-то призывает к единению и целостности страны, кто-то требует раздать всем денег, кто-то говорит, что раздали мало. Мы же планируем заниматься конкретной помощью рязанцам, решать насущные вопросы и делать жизнь привлекательной именно здесь и сейчас. На сегодня партии с такими целями и задачами, кроме нашей, нет.

Завершая общение, Алексей Нечаев подчеркнул, что даже если партия «Новые люди» не сможет набрать нужное количество голосов на выборах в Рязанскую областную Думу, работа в регионе будет продолжена.

– Наши кандидаты – это рязанцы, сумевшие сделать много хорошего и полезного для жителей своего региона. И оставаться на достигнутом они не намерены.

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