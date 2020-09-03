Люди – в приоритете. «Единая Россия» задаёт новый вектор развития Рязанской области

13 сентября состоятся выборы в Рязанскую областную Думу. Накануне голосования, 2 сентября, региональное отделение партии «Единая Россия» на 32-й конференции приняло предвыборную программу, которая задает новый вектор развития региона на ближайшие годы, расставляя акценты на улучшение благосостояния людей.

Что уже сделано

Добиваться существенного изменения жизни людей – эта цель должна быть определяющей для развития нашего региона, – отметил на конференции губернатор Рязанской области, член Высшего совета партии Николай Любимов. – «Единая Россия» не раз доказывала реальными делами и проектами, что способна справляться с решением самых сложных экономических и социальных проблем.

Благодаря активной работе команды депутатов от «Единой России» Рязанской областной Думы шестого созыва в регионе были решены ряд важнейших задач социально-экономического характера. Единороссы не раз становились инициаторами многих значимых для жителей области законов.

За 5 лет в Рязанской областной Думе фракция показала эффективную работу, отстаивая позиции и находя компромисс как внутри регионального парламента, так и с органами исполнительной власти, – подчеркнул секретарь регионального отделения «Единой России» Аркадий Фомин.

Главной целью региональное отделение партии ставило перед собой реализацию партийных проектов.

Анализируя детально исполнение нашей прошлой программы, мы пришли к выводу, что 90% задач, которые ставили перед собой, решены и достигнуты, – добавил Аркадий Фомин.

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За 5 лет благодаря инициативе рязанских единороссов, созданы дополнительные места в детских садах и школах, введён в эксплуатацию современный корпус рязанской БСМП, во многих сёлах начали работать новые ФАПы. За это время более чем в 2 тысячах жилых домов проведён капитальный ремонт, благоустраивались дворы, ремонтировались дороги. Положительная динамика развития наметилась в аграрном секторе Рязанской области.

Наша новая программа сформирована на пожеланиях жителей. Она состоит из конкретных, реальных, достижимых целей, а не пустых обещаний, – отмечает секретарь регионального отделения «Единой России».

Главное – здоровье

В ближайшие 5 лет рязанские единороссы будут добиваться того, чтобы в больницах не было дефицита кадров. Для этого планируется развивать обучение по целевым направлениям. К 2022 году в рамках партийного проекта «Здоровое будущее» будет введён главный лечебный корпус онкодиспансера. Депутаты от «Единой России» будут делать всё, чтобы в регионе развивалась санавиация, продолжали строиться ФАПы. Отремонтируют и оснастят новым оборудованием 17 детских поликлиник. Особое внимание будет уделяться улучшению экологии региона и пропаганде здорового образа жизни. Для рязанцев до 2024 построят несколько новых спортивных учреждений. В городах будут сноситься ветхие деревья и высаживаться молодые.

Стабильная работа, хорошая зарплата

Рязанские единороссы будут стремиться стабилизировать региональный рынок труда, пострадавший от пандемии коронавируса. Ожидаемый рост зарплат к 2025 году – более 6,5%. Дистанционные рабочие места предоставят инвалидам и многодетным родителям. «Единая Россия» планирует уделять большое внимание образованию юных рязанцев, будущих кадров: 100% школ получат доступ к электронным библиотекам. Техническая база образовательных учреждений улучшится.

Города для жизни

На сегодняшний день только два города – Рязань и Касимов – считаются в регионе благоустроенными. Единороссы будут стремиться, чтобы в этот список попали ещё как минимум 6 населённых пунктов. Качественной питьевой водой обеспечат 99% населения Рязанской области. К 2025 году 3200 рязанцев переедут из ветхого жилья в новое. Продолжится благоустройство автомобильных дорог региона. Депутаты будут добиваться того, чтобы 43% рязанских дорог соответствовали стандартам. Рязанские населённые пункты украсят зелёные зоны, заброшенные промышленные объекты попадут под программу реновации, на улицах будет работать бесплатные wi-fi. Депутаты от «Единой России» сделают всё возможное, чтобы общественный транспорт региона был комфортнее и удобнее, чтобы отвечал требованиям жителей области.

Создать привлекательные условия для жизни людей, чтобы каждый, кто живёт в Рязанской области, с гордостью называл себя рязанцем. Именно этого хочет добиться «Единая Россия в ближайшие 5 лет.

Полная версия предвыборной программы Рязанского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» размещена на сайте ryazan.er.ru.

Оплата данной публикации произведена из средств избирательного фонда избирательного объединения «Рязанское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».