Полиция устанавливает обстоятельства пропажи крыши с павильона в Торговом городке

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В Рязани сотрудники полиции проводят проверку по ситуации с пропажей металлической кровли одного из павильонов в Торговом городке. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Напомним, о пропаже крыши с павильона «Мещера» сообщили активисты Рязанского отделения общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК). В полиции Рязани отметили, что заявление от них поступило в пятницу, 19 июня. Оно зарегистрировано в установленном законом порядке.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.