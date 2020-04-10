Полицейские установили рязанца, устроившего ночные покатушки в центре города

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Сотрудники полиции установили и нашли водителя, устроившего ночные покатушки в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Напомним, ранее в социальной сети появилось видео, на котором легковой автомобиль едет по Первомайскому проспекту Рязани. Пассажиры высовывались из окон, нарушали ПДД.

Сотрудники полиции выяснили, что за рулём автомобиля «Тойота Карина» ехал 27-летний житель рязани. В салоне также находилась его 25-летняя подруга и двое 22-летних знакомых.

На нарушителя составлен протокол за нарушение правил перевозки пассажиров, также его и пассажиров привлекут к ответственности за нарушение режима самоизоляции. Кроме того, выяснилось, что у водителя есть неоплаченные штрафы. Из-за этого тоже составлены протоколы и переданы в суд.

– Водитель-нарушитель обязался впредь соблюдать ПДД и меры самоизоляции, – отмечается в сообщении пресс-службы УМВД.