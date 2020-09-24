Обвиняемый в убийстве рязанских ветеранов попросил суд о снисхождении

В четверг, 24 сентября, Максим Куприн, которого обвиняют в убийстве в Рязани ветерана ВОВ Павла Макеева и его супруги, выступил в суде с последним словом. Об этом сообщает «КП Рязань».

По данным издания, молодой человек признался в убийстве и попросил суд о снисхождении.

Напомним, 20-летний на тот момент подозреваемый в убийстве был задержан в октябре 2019 года. По версии следствия, он забил молотком Макеева и его супругу, чтобы совершить кражу из их квартиры.

Ветераны были убиты 26 сентября 2019 года.

Видео: «КП Рязань»