Под Рязанью застрелили собаку с щенками на глазах у детей

В селе Вышгород в Рязанской области застрелили собаку с щенками на глазах у детей. Об этом написал очевидец в группе «RZN LIFE» в социальной сети «ВКонтакте».
По словам автора поста, инцидент произошел днем в пятницу. Утверждается, что неизвестный отстреливает собак и «швыряет их в кусты за задние лапы».
«Раненная собака, облепленная мухами, лежит и истошно скулит на все село. <…> И все это на глазах жителей, хорошо в этих кустах не оказалось детей», – пишет очевидец.
Подробности уточняются.
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