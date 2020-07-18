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Новости РязаниПроисшествия

Под Рязанью застрелили собаку с щенками на глазах у детей

Никита Брыкин

В селе Вышгород в Рязанской области застрелили собаку с щенками на глазах у детей. Об этом написал очевидец в группе «RZN LIFE» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам автора поста, инцидент произошел днем в пятницу. Утверждается, что неизвестный отстреливает собак и «швыряет их в кусты за задние лапы».

«Раненная собака, облепленная мухами, лежит и истошно скулит на все село. <…> И все это на глазах жителей, хорошо в этих кустах не оказалось детей», – пишет очевидец.

Подробности уточняются.

Фото — vk.com

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