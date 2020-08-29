Под Рязанью прошёл «Авиамикс-2020»

В субботу, 29 августа, в Рязанском районе на полигоне «Дубровичи» в рамках Международного конкурса «Авиадартс» разыграли тактический эпизод «Авиамикс». Об этом сообщается в официальной группе Рязанской области в соцсети ВКонтакте.

Более 30 экипажей продемонстрировали своё мастерство в небе. За этим наблюдали глава региона Николай Любимов, замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров, а также заместитель главнокомандующего ВКС РФ Андрей Юдин.

В этом году из-за пандемии коронавируса состязания военных лётчиков проходили без зрителей.

– Рязанцы гордятся тем, что мы можем и умеем принимать соревнования такого уровня, как «Авиадартс», – отметил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Реклама

По его словам, для региона большая честь принимать такое мероприятие, как «Авиадартс». И в первую очередь подобные соревнования важны для патриотического воспитания.