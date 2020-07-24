Первомайский проспект в Рязани будет работать в две полосы

С завтрашнего дня жителей Рязани ждёт автомобильный «Армагеддон». Центральная автомобильная артерия города – Первомайский проспект закрывается на ремонт.

Из шести полос автомобильного потока останется две. Четыре полосы закрывают.

Работы начинаются с 00.00 часов 25 июля. Планируется, что к 23:00 29 августа движение восстановится в прежнем графике с новым дорожным покрытием. Следить за ходом работ можно будет в онлайн-режиме.

Обо всех изменениях в расписании общественного транспорта можно ознакомиться ЗДЕСЬ.