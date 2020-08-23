Воскресенье, 23 августа, 2020
22.8 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

Опубликованы свежие данные о заболевших коронавирусом в районах Рязанской области

7info

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона.

По состоянию на 11.30 23 августа в регионе зарегистрирован 6 тыс 966 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.

Сколько человек заболели в городах Рязанской области:

Рязань – 3583, Касимов – 179, Сасово – 167, Скопин – 160, Рыбное – 181, Михайлов – 80, Ряжск – 201, Спасск – 34, Шацк – 36, Клепики – 29, Кораблино – 48, Новомичуринск – 144.

Заболеваемость по районам следующая:

Реклама

Александро-Невский район – 51;

Ермишинский район – 25;

Захаровский район – 40;

Кадомский район – 5;

Касимовский район – 116;

Клепиковский район – 123;

Кораблинский район – 28;

Милославский район – 35;

Михайловский район – 113;

Пителинский район – 7;

Пронский район – 48;

Путятинский район – 9;

Рыбновский район – 110;

Ряжский район – 36;

Рязанский район – 321;

Сапожковский район – 12;

Сараевский район – 57;

Сасовский район – 45;

Скопинский район – 120;

Спасский район – 98;

Старожиловский район – 36;

Ухоловский район – 10;

Чучковский район – 30;

Шацкий район – 46;

Шиловский район – 134.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяВ Рязанской области выявлены новые случаи заражения коронавирусом
Следующая статьяВ Рязани стартовал «Авиадартс-2020»

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани стартовал «Авиадартс-2020»

Новости Рязани
Конкурс по воздушной выучке лётных экипажей традиционно проводится в рамках «Армейских международных игр». В этом году, из-за коронавируса в нём принимают участие лётчики из двух стран – России и Белоруссии.
Узнать больше

Опубликованы свежие данные о заболевших коронавирусом в районах Рязанской области

Новости Рязани
Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона. По состоянию на 11.30 23...
Узнать больше

В Рязанской области выявлены новые случаи заражения коронавирусом

Новости Рязани
В воскресенье, 23 августа, в Рязанской области выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства. 
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязани стартовал «Авиадартс-2020»

Новости Рязани
Конкурс по воздушной выучке лётных экипажей традиционно проводится в рамках «Армейских международных игр». В этом году, из-за коронавируса в нём принимают участие лётчики из двух стран – России и Белоруссии.
Узнать больше

В Касимовском районе прошёл автопробег в честь Дня флага России

Новости Рязани
В субботу, 22 августа, в день Государственного флага РФ, жители посёлка Гусь-Железный Касимовского района организовали автопробег.
Узнать больше

Рязанцы почти память погибших в Курской битве

Новости Рязани
21 августа в Рязани прошли памятные мероприятия в честь 77-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. В этот день...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Телемедицина: сделано в Рязани

Акценты
Главный врач ОКБ, кандидат в депутаты областной Думы Дмитрий Хубезов рассказал о возможностях рязанской медицины Цель «ЕДИНОЙ РОССИИ» –...
Узнать больше

Курс на экспорт

Акценты
Завершился 3-й деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области». Масштабное событие уже стало визитной карточкой региона. В этом году участие в...
Узнать больше

Валентина Комолова: Костюм – это не просто жакет, юбка, блузка, но и душа, и мысли, и чувства

Акценты
Припомните, когда вы в последний раз бывали в театре? Наверняка это было давно, ещё в «доковидные времена». Но к счастью, этот досадный...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+