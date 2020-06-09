Одноклассник рассказал о погибшем в ДТП с Ефремовым

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Погибший в результате ДТП с участием известного актёра Михаила Ефремова Сергей Захаров был уроженцем села Кузьминское Рыбновского района Рязанской области. Об этом РИА «7 новостей» рассказал его одноклассник.

Мама погибшего Мария Ивановна Захарова работала в сельском совете, в настоящее время проживает в родном селе.

Сергей Захаров учился в Кузьминской средней общеобразовательной школе, которую закончил в 1980 году. Классным руководителем Сергея была Алла Александровна Агапова, долгое время являющаяся директором школы. По воспоминаниям одноклассников, он был активным, добрым, приветливым парнем. Хорошо учился.

Односельчане скорбят по поводу внезапной гибели земляка.