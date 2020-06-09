Вторник, 9 июня, 2020
24 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Одноклассник рассказал о погибшем в ДТП с Ефремовым

7info7
-

Погибший в результате ДТП с участием известного актёра Михаила Ефремова Сергей  Захаров был уроженцем села Кузьминское Рыбновского района Рязанской области. Об этом РИА «7 новостей» рассказал его одноклассник.

Мама погибшего Мария Ивановна Захарова работала в сельском совете,  в настоящее время проживает в родном селе.

Сергей Захаров учился в Кузьминской средней общеобразовательной школе, которую закончил в 1980 году. Классным руководителем Сергея была Алла Александровна Агапова, долгое время являющаяся директором школы. По воспоминаниям одноклассников, он был активным, добрым, приветливым парнем. Хорошо учился.

Односельчане скорбят по поводу внезапной гибели земляка.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязанской области построят четыре ФАПа

Новости Рязани
В 2020 году в Рязанской области построят четыре фельдшерско-акушерских пункта. Строительство ФАПов запланировано в рамках национального проекта «Здравоохранение». Современные...
Узнать больше

Одноклассник рассказал о погибшем в ДТП с Ефремовым

Новости Рязани
Погибший в результате ДТП с участием известного актёра Михаила Ефремова Сергей  Захаров был уроженцем села Кузьминское Рыбновского района Рязанской области. Об этом РИА «7...
Узнать больше

Под Рязанью трактор задавил мужчину

Новости Рязани
В Рязанском районе проводится доследственная проверка по факту гибели подсобного работника. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Одноклассник рассказал о погибшем в ДТП с Ефремовым

Новости Рязани
Погибший в результате ДТП с участием известного актёра Михаила Ефремова Сергей  Захаров был уроженцем села Кузьминское Рыбновского района Рязанской области. Об этом РИА «7...
Узнать больше

В ДТП с актёром Ефремовым погиб уроженец Рязани

Новости Рязани
Напомним, авария случилась в Москве вечером в понедельник, 8 июня. Михаил Ефремов, по информации СМИ, управлял автомобилем в нетрезвом виде.
Узнать больше

В Рязанской области выявлены новые случаи коронавируса

Новости Рязани
В оперативной группе правительства Рязанской области сообщили, что все необходимые мероприятия в регионе выполняются в полном объёме.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как помочь собаке в жару

Акценты
В Центральную полосу России пришло долгожданное тепло. Однако, из-за жаркой погоды иногда страдают не только люди, но и животные. Воздействие высокой температуры...
Узнать больше

Троица. История и традиции праздника

Акценты
День Святой Троицы отмечается на 50-й день после праздника Христова Воскресения. Поэтому Пятидесятница — второе название этого дня. Поскольку дата Пасхи плавающая,...
Узнать больше

Нарушения прав граждан в системе ОМС недопустимы

Акценты
В условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 темы сохранения здоровья, бесплатного оказания медицинской помощи, недопустимости отказа в её оказании актуальны для...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+