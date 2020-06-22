Обновлены данные о коронавирусе в Рязанской области

По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, по состоянию на 16.00 в регионе зарегистрировано 4855 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
На подтверждении регионального Роспотребнадзора находятся 45 положительных тестов по результатам первичных исследований.
В целом на 16.00 22 июня поступила информация о 12659 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и контактных с больными и подозрительными на заболевание. Медицинское наблюдение осуществляется в отношении 2081 человека. 10578 граждан его уже прошли, они обследованы и здоровы.
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