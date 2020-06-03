О самом главном. Видеообзор новостей 3 июня

Представляем вам видеообзор новостей за 3 июня.
В Рязанской области выявлено ещё 75 случаев заражения коронавирусом.
Рязанские бани возобновляют работу.
День России рязанцы отметят в режиме онлайн.
В Рязанской области отменили фестиваль «Золотая ладья».
В Путятинском районе крупный град побил рассаду.
В субботу, 6 июня, будет отмечаться День русского языка. В этот день в Рязани состоится волонтерский субботник по восстановлению Рязанского «Есенин Центра». Участие в нём примут писатель Захар Прилепин и актёр Иван Охлобыстин.
Рязанскую область ожидают экстремальные дожди.
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